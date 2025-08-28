Terni, rischio chiusura del Posto di Teleconduzione



L’assessore De Luca: “Se Enel lo chiude, la Regione Umbria lo ricostituirà con le concessioni pubbliche”.

(aun) – Perugia, 28 agosto 2025 – “La chiusura unilaterale del Posto di teleconduzione di Enel a Villa Valle, prevista per la fine di settembre, rappresenta un attacco inaccettabile al nostro territorio. Come assessore regionale all’ambiente e all’energia ribadisco con forza la nostra assoluta contrarietà a questa operazione, che abbiamo sempre osteggiato e continueremo a combattere con ogni mezzo disponibile, compresa la ricostituzione dello stesso una volta che le concessioni idroelettriche torneranno in mano alla Regione”.

Così l’assessore Thomas De Luca sulla questione della chiusura del Posto di Teleconduzione di Terni, decisa unilateralmente da Enel, nonostante l’approvazione unanime di una mozione in consiglio regionale e la posizione di contrarietà ribadita più volte anche dalla Presidente Stefania Proietti e, unanimemente, da tutte le istituzioni locali e regionali: “È inammissibile che Enel proceda con un progetto di depauperamento che riteniamo miope e pericoloso – spiega l’assessore De Luca – le valutazioni tecniche, pur nella loro specificità, non possono né devono vanificare il più ampio quadro di considerazioni politiche e strategiche che guidano l’azione della Regione. La sicurezza idraulica e la gestione delle emergenze, in un contesto di crescenti eventi climatici estremi, non possono essere messe a rischio”.