Terni, proroga bando Lilt per sostenere le famiglie di bambini oncologici

Le domande dovranno essere presentate entro martedì 15 aprile

I fondi raccolti da Lilt grazie alla Pigiama Run sono a disposizione delle famiglie con bambini oncologici della provincia di Terni.

L’obiettivo di Lilt è sostenere quante più famiglie possibile ed è questa la ragione che ha spinto il consiglio direttivo dell’associazione a deliberare la proroga della scadenza del bando per la richiesta dei contributi da parte delle famiglie con bambini oncologici. Le domande dovranno essere presentate entro martedì 15 aprile.

I criteri per l’assegnazione dei contributi restano invariati.

“Sono molto contenta che anche quest’anno con la Pigiama Runa ci sia la possibilità di offrire un sussidio alle famiglie che hanno bisogno – dice Luigia Chirico, presidente di Lilt Terni. Ringrazio i cittadini di Terni e la Fondazione Carit per aver permesso tutto ciò. Chiedo a coloro che leggeranno questo bando, se conoscono famiglie che hanno questa problematica, di informarle per farle partecipare. A Terni purtroppo ci sono tanti casi di neoplasie infantili ma non sempre per famiglie, già colpite da un grande dolore, è facile informarsi e chiedere aiuto a chi può darlo”

Dopo la valutazione dei documenti il sussidio da erogare verrà deliberato dal consiglio direttivo provinciale della Lilt di Terni.

Il bando e i requisiti di partecipazione sul sito www.legatumoriditerni.it.

Info 0744-431220 dal lunedì al venerdì dalle 9 e 30 alle 12 e 30 oppure info@legatumoriditerni.it