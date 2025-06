Terni, Pigiama Run di Lilt: donati 16mila euro ai bimbi oncologici e le loro famiglie

La Lilt Terni ha donato 13mila euro a dieci famiglie con bambini oncologici, 2mila euro all’associazione I Pagliacci e 1500 euro al residence Daniele Chianelli

La Pigiama Run promossa dalla Lilt per sostenere i bambini malati oncologici e le loro famiglie a Terni ha di nuovo fatto centro.

Grazie agli iscritti alla corsa-camminata non competitiva del 20 settembre 2024, alla fondazione Carit, ai donatori e a chi ha sempre sostenuto questa iniziativa Lilt Terni ha donato 13mila euro a dieci famiglie con bambini oncologici, 2mila euro all’associazione I Pagliacci e 1500 euro al residence Daniele Chianelli.

“Sono molto contenta dei risultati ottenuti e di quello che, grazie a tantissime persone che hanno creduto in noi, siamo riusciti a fare – dice Luigia Chirico, presidente Lilt Terni. Donare è una gioia sia per chi lo fa che per chi lo riceve. Il momento più bello è stato quando abbiamo ricevuto le telefonate delle mamme che, ringraziandoci, ci hanno spiegato a cosa serviva il denaro ricevuto, perché chi si trova nella situazione di queste famiglie ha sempre qualcosa da fare che può essere un controllo o una nuova terapia. Per questo Lilt Terni anche quest’anno organizzerà questa manifestazione, sperando che il sostegno e l’affetto dimostrato dai cittadini di Terni sia rimasto immutato”.

“La Pigiama Run è diventata un po’ la festa della solidarietà – dice la psicologa di Lilt Terni, Valentina Luzi. Le difficoltà nell’organizzarla non sono poche, ma ci crediamo e ci mettiamo tutto l’impegno e la tenacia che servono e ci impegneremo ad organizzarla anche quest’anno, grazie al supporto di chi sarà ancora con noi. Il nostro obiettivo non è solo supportare economicamente i bambini e le loro famiglie, che non devono sentirsi soli, ma anche creare una rete intorno a loro che ci permetta di collaborare con le realtà del territorio”.

Francesca Luzi, vicepresidente di Lilt Terni sottolinea che “i risultati raggiunti sono l’espressione della collaborazione e del lavoro dei volontari e le volontarie, dei membri del direttivo e di quanti credono in questa iniziativa”.

La data della Pigiama Run 2025 è già ufficiale: 26 settembre