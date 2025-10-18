Terni: omaggio ai carabinieri caduti a Verona da Polizia e Guardia di Finanza

Un momento di intensa commozione e profondo rispetto si è svolto in via Radice, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri. In questo luogo, con sirene e lampeggianti accesi, il personale della Questura e della Guardia di Finanza di Terni ha voluto manifestare la propria vicinanza all’Arma e alle famiglie dei tre militari tragicamente deceduti a seguito dell’esplosione avvenuta in un casolare nel comune di Castel d’Azzano.

Accolti con partecipazione e sensibilità dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonio De Rosa, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei colleghi caduti nell’adempimento del proprio dovere, testimoniando il forte spirito di unità e collaborazione che contraddistingue tutte le componenti delle forze di polizia operanti sul territorio ternano.