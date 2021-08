Terni: oggi il secondo vaccine day per ragazzi 12-18 anni

Quasi il 70 per cento degli umbri ha concluso l’intero ciclo

Secondo open day per i vaccini contro il Covid oggi a Terni, dedicato ai ragazzi fra i 12 e i 18 anni. La Regione Umbria ha infatti organizzato due “Vaccine day”, domenica 22 e domenica 29 agosto (sabato 28 agosto nella sola sede di Terni) con la possibilità per i ragazzi di presentarsi senza prenotazione in alcuni centri vaccinali dedicati.

Per quanto riguarda il complesso della popolazione vaccinabile, quasi il 70 per cento degli umbri ha concluso l’intero ciclo, pari a 538.748 residenti (il 69,81 per cento), secondo i dati della Regione aggiornati al 28 agosto.

Hanno ricevuto la prima dose 641.330 cittadini, l’83,02 per cento.

Complessivamente sono state somministrate 1.159.808 dosi, sul totale delle 1.274.974 consegnate, pari al 90,97 per cento.

I prenotati sono 89.326.