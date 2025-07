Terni, modifiche alla viabilità

senso unico fino al 1° agosto su un tratto della Sp 18 Calvese a Calvi dell’Umbria e fino al 29 luglio a Stroncone, Narni e Otricoli

E’ scattato oggi e durerà fino al 1° agosto un senso unico alternato, regolato da semaforo, sulla Sp 18 Calvese nel comune di Calvi dell’Umbria. L’ordinanza della Provincia è estesa a tutte le 24 ore sul tratto dal km 12+070 al km 12+200 per lavori di spostamento della rete gas metano. Il provvedimento è stato assunto su richiesta della ditta che sta eseguendo i lavori ed ha l’obiettivo di garantire la massima sicurezza. Agli automobilisti in transito si raccomanda prudenza.

Un altro senso unico alternato regolato da semaforo è in vigore sempre con specifica ordinanza della Provincia, dalle 7,00 alle 17,00, sulla Sp 21 Sant’Urbano-Vasciano-bivio Vascigliano dal km 4+825 al km 5+235, nel comune di Stroncone; sulla Sp 24 Marattana dal km 8+930 al km 9+440, a Narni, e sulla Sp 71 Calvi-Otricoli, ad Otricoli, dal km 8+705 al km 9+258 per lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali (QUI i lavori). L’ordinanza scattata il 15 luglio, durerà fino al 29 dello stesso mese. Anche in questo caso agli automobilisti in transito è raccomandata prudenza.