Terni, medici e operatori sanitari accendono le ‘luci sulla Palestina’

Flash mob di sensibilizzazione giovedì 2 ottobre alle 21, davanti all’Azienda ospedaliera Santa Maria, in piazzale Tristano di Joannuccio. Torce e lampade per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e lettura dei nomi dei 1.667 sanitari uccisi nella striscia

I dirigenti medici e il personale del comparto sanitario iscritti alla Fp Cgil di Terni hanno aderito all’iniziativa ‘Luci sulla Palestina’ e si ritroveranno, insieme a militanti e simpatizzanti, davanti all’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, in piazzale Tristano di Joannuccio, giovedì 2 ottobre alle 21. Il personale sanitario che aderisce all’iniziativa si incontrerà per illuminare simbolicamente con torce elettriche, lampade e lumini la notte di Gaza. Durante questo momento verranno ricordati gli oltre 60mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni dall’esercito israeliano e verranno letti i nomi dei 1.677 operatori sanitari uccisi a Gaza. ‘Luci sulla Palestina’ è pensata come un momento di testimonianza pacifica da parte di medici, infermieri e personale sanitario, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni della popolazione di Gaza. Gli organizzatori parlano apertamente di “flash mob contro il genocidio palestinese”, sottolineando il ruolo etico e civile della comunità sanitaria italiana nel chiedere pace e tutela dei civili. Tra i principali promotori nel territorio ternano ci sono i dirigenti medici e dipendenti del comparto sanitario Francesco Fioriello, Claudio Nazzaro, Andrea Filippi (segretario nazionale Dirigenti medici e sanitari Fp Cgil, che sarà presente all’iniziativa), Mauro Patiti, Antonella Pecci e Federica Sebastiani.