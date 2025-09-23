Terni, la Pigiama Run della Lilt dedicata ai bambini oncologici e alle loro famiglie

Appuntamento venerdì 26 settembre al parco Emanuela Loi

Conto alla rovescia per la Pigiama Run 2025, la camminata/corsa non competitiva in pigiama organizzata dalla Lilt per sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie.

A Terni la Pigiama Run si svolge nel parco Emanuela Loi di viale Trento e in tanti stanno aderendo all’evento.

Il Village apre venerdì 26 settembre alle 17 e 30 e sarà possibile ritirare il pacco gara e iscriversi.

Il via alla Pigiama Run alle 18 e 15, la camminata inizierà alle 19.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’associazione di volontariato “I Pagliacci” per le attività che svolge con i bambini oncologici, alle famiglie ternane con bambini oncologici e alla donazione di una poltrona al reparto di Pediatria dell’azienda ospedaliera di Terni per i genitori dei bambini ricoverati.

Testimonial dell’evento i ragazzi della scuola di Bandiera Agostino Tabarrini, che apriranno la camminata, e l’attore e regista Riccardo Leonelli.

La Lilt di Terni, alla vigilia della Pigiama Run, ringrazia tutti i sostenitori e gli iscritti alla corsa/camminata.

“Le malattie dei bambini per una famiglia sono uno tsunami – dice la presidente Lilt Luigia Chirico – a questo va aggiunto che oltre al dolore si trovano ad affrontare notevoli problematiche economiche e familiari. Non possiamo rimanere indifferenti. Vi aspettiamo numerosi a questa serata. Sarà una serata di solidarietà di divertimento e gioia”.

Francesca Luzi, vice presidente Lilt e referente della Pigiama Run, sottolinea che “la partecipazione è fondamentale: solo con il supporto e la presenza di tanti possiamo portare avanti il progetto scelto per Terni. Ogni passo che faremo insieme – dice – sarà un contributo concreto a una causa importante”.