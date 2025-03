Terni: intensificati i controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri

Con l’entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada, i servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale dei militari della Sezione Radiomobile di Terni e delle Stazioni Carabinieri del territorio ternano sono stati ancor più mirati alla prevenzione di quei comportamenti che generano pericolo e possono causare incidenti, quali in particolare la conduzione di automezzi e motocicli in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel mese di febbraio, attraverso appositi servizi svolti anche nei week-end, con l’utilizzo di etilometro per la misurazione del tasso alcolemico e di test salivari per verificare preliminarmente l’assunzione di sostanze stupefacenti, sono state deferite all’A.G. quattro persone per guida in stato di ebbrezza, una delle quali anche per essersi rifiutata di sottoporsi al test antidroga. Nello stesso periodo sono state ritirate quattordici patenti per condotte di guida pericolose, in particolare sorpassi vietati e sono stati sequestrati sette veicoli che circolavano privi della regolare copertura assicurativa. Quest’attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane su tutto il territorio della Provincia.