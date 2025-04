grazie al contributo di medici volontari e all’utilizzo dell’ambulanza- studio medico messa a disposizione dalla Cri

Anche quest’ anno nel mese di maggio la Lilt di Terni, in collaborazione con la Croce rossa italiana di Terni, promuove visite mediche preventive gratuite aperte a tutta la cittadinanza, grazie al contributo di medici volontari e all’utilizzo dell’ambulanza- studio medico messa a disposizione dalla Cri.

Il progetto “Insieme per la Prevenzione”, si svolge all’interno del Patto di collaborazione tra la Lilt e il Comune di Terni, in collaborazione con associazione Noità, Pro loco Collescipoli, Pro loco Torreorsina e Pro loco Marmore ed è articolato in cinque diversi appuntamenti: il 7 maggio in piazza Giovanni Paolo II a Borgo Bovio; il 14 maggio in piazza della Pace; il 28 maggio a Torre Orsina; l’11 giugno a Marmore; il 18 giugno a Collescipoli.

Il 7 maggio a Borgo Bovio verranno eseguite visite per la prevenzione delle neoplasie del cavo orale e verranno dati consigli sulla corretta igiene orale. Ai bambini che saranno presenti verrà eseguita una visita odontoiatrica per valutare la presenza di eventuali carie.

Il 14 maggio a piazza della Pace sarà possibile sottoporsi a visite senologiche, così come a Torre Orsina e a Marmore. A Collescipoli verranno eseguite visite per la prevenzione delle neoplasie dell’apparato digerente.

Le visite si svolgeranno il pomeriggio dalle 16 alle 19.

Le persone interessate potranno prenotarsi telefonando al numero 0744/431220 tutte le mattine, escluso il sabato, dalle 9 e 30 alle 12 e 30. Le visite sono rivolte soprattutto alle persone che non si controllano da tempo, che non hanno eseguito gli screening e a chi presenta sintomi che necessitano di una visita specialistica.

Questi eventi permettono di conoscere le numerose attività svolte della Lilt e di usufruire di un servizio di prevenzione gratuito e vicino. I volontari della Cri e i volontari Lilt distribuiranno materiale sul corretto stile di vita e l’importanza della diagnosi precoce delle neoplasie.