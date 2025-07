Terni, incontro su sanità e sviluppo regionale tra Giunta e cittadini

Martedì 22 luglio alle ore 22

Domani alle ore 21, al parco Cardeto di Terni, si svolgerà un incontro pubblico tra la Giunta regionale e la cittadinanza su temi di rilievo che interessano la città e la regione.

All’incontro parteciperanno tutti gli assessori regionali, che restituiranno alla cittadinanza il risultato dell’attività svolta dall’avvio della nuova legislatura ad oggi.

Investimenti, progetti, accordi e obiettivi per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, con una doverosa attenzione alle fasce più fragili della popolazione, saranno oggetto dell’incontro che vedrà, tra i numerosi temi trattati, un focus particolare su: la sanità e il nuovo piano socio-sanitario, con la riorganizzazione dei servizi territoriali; le politiche abitative e la ristrutturazione del patrimonio Ater; l’accordo per il risanamento del sito produttivo Ast, frutto di una lunga e complessa trattativa; la situazione dei trasporti e le iniziative per contrastare l’isolamento che sta penalizzando la regione; la gestione dei canoni idroelettrici e l’avvio del percorso per l’adozione del nuovo piano rifiuti; il nuovo piano digitale regionale e i suoi progetti strategici, l’agenda urbana per la città di Terni; l’impegno per la pace, la cooperazione internazionale e lo sviluppo sostenibile