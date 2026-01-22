Terni, incidente sull’Autostrada del Sole: intervengono i Vigili del Fuoco di Orvieto



Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 2026, poco dopo le 00:15, si è verificato un incidente stradale al chilometro 427 dell’Autostrada del Sole, in direzione nord.

L’incidente, probabilmente causato dalla coda di un precedente sinistro, ha coinvolto un furgone che ha impattato contro lo spigolo di un camion fermo.

A bordo del furgone vi erano due persone: il passeggero, rimasto gravemente ferito, è stato estricato dalle lamiere e trasportato in elicottero presso una struttura ospedaliera; l’autista ha riportato ferite meno gravi ed è stato assistito sul posto dal personale sanitario.

Sono intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco di Orvieto, la Polizia Stradale e il personale autostradale.

Alle ore 2:00 l’autostrada risultava ancora chiusa al traffico in direzione nord, con uscita obbligatoria a Fabro.