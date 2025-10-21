Terni, incidente mortale sulla E45

Poco prima delle 13, sulla E45 in prossimità dello svincolo Terni nord – San Gemini sud, un SUV che procedeva in direzione nord è uscito autonomamente di strada, sfondando il guard rail e finendo in un campo adiacente.

A bordo del veicolo si trovavano un uomo, purtroppo deceduto, e una donna.

Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Terni, il personale del 118 — che si è avvalso anche dell’elisoccorso — e la Polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.