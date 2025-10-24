Terni, incendio in cucina: lavatrice in fiamme, salvi due anziani

Terni – Oltre agli interventi per piante e alberi pericolanti effettuati e da effettuare nella mattinata, una squadra è intervenuta per un incendio sviluppatosi all’interno di una cucina in via Trevi.

A prendere fuoco è stata una lavatrice: l’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero, salvando il resto del locale.

I due anziani residenti, usciti immediatamente in strada, non hanno richiesto le cure dei sanitari giunti sul posto.