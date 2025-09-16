Terni: i Carabinieri del Comando Provinciale donano il sangue

Anche i Carabinieri scendono in campo per sopperire alla richiesta di sangue presso le strutture sanitarie umbre, a sottolineare come, anche attraverso la donazione del plasma, si manifesti lo spirito di sacrificio e il senso di vicinanza alla popolazione, che caratterizzano quotidianamente il servizio dell’Arma e di ogni carabiniere. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione tra il Comando Provinciale di Terni, l’AVIS, rappresentata dal Presidente Sergio Commissari ed il Reparto Immunoematologia e trasfusionale del nosocomio ternano, diretto dalla Dott.ssa Marta Micheli, ha visto l’adesione a titolo volontario di numerosi militari che, nella mattinata odierna, si sono recati presso i servizi immunotrasfusionali dell’ospedale “Santa Maria”.