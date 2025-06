Terni: cerca di aggredire i Carabinieri, bloccato con il taser ed arrestato

Nella notte di tra martedì e mercoledì scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 50enne italiano, gravato da numerosi precedenti, per resistenza a P.U.. Nella circostanza, a seguito di una richiesta giunta da un privato cittadino al NUE 112, i militari sono intervenuti in piazza della Pace, ove era stata segnalata la presenza di una persona che creava disturbo al punto che ne era scaturita una lite con altro soggetto. Nel corso del controllo, alla richiesta esibire i propri documenti d’identità l’uomo, apparso in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato ad inveire e minacciare di morte gli operanti, assumendo un atteggiamento aggressivo e spintonandoli. Dopo esser stato esortato più volte verbalmente a tranquillizzarsi ed essere collaborativo, l’uomo non ha desistito dalla propria condotta e, quando si è scagliato contro i militari per colpirli, il Capo equipaggio è stato costretto ad utilizzare il taser (la pistola ad impulsi elettrici in dotazione alle pattuglie di Pronto Intervento) per neutralizzarlo: una volta immobilizzato il 50enne è stato tratto in arresto per resistenza a P.U.. Dopo esser stato visitato da personale del 118, l’uomo è stato quindi associato presso la locale Casa Circondariale; nella giornata di mercoledì si è svolto il rito per direttissima all’esito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Terni.

Il procedimento è tuttora pendente e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagati deve ritenersi innocente.