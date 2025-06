Terni, cassone rifiuti prende fuoco

Poco prima delle 16, i Vigili del Fuoco della centrale di Terni sono intervenuti in via Vanzetti per un incendio sviluppatosi all’interno di un cassone per rifiuti, mentre veniva trasportato da un mezzo apposito.

A bruciare sono stati carta, cartone e scarti legnosi.

Le fiamme sono state spente in breve tempo, senza ulteriori conseguenze.