Terni, arrestato spacciatore

Si tratta di 21enne con quasi venti grammi di cocaina

Nella tarda mattinata di giovedì i Carabinieri del Norm della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 21enne albanese incensurato, in Italia da alcuni giorni con visto turistico. Il giovane, controllato alla guida di un’autovettura a noleggio in via di Cospea, ha destato immediatamente sospetto negli operanti per il suo atteggiamento insofferente e sfuggente: sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina, del peso complessivo di 19 grammi, occultate all’interno della mascherina di plastica alla base del cambio dell’autovettura, poste in sequestro. Il giovane è stato tratto in arresto e. dopo una notte in camera di sicurezza, ieri mattina si è svolta l’udienza di convalida per direttissima, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Terni.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.