Terni, arrestato albanese per spaccio

In Italia con visto turistico ed incensurato

Nel pomeriggio di venerdì scorso i Carabinieri della Stazione di Terni hanno tratto in arresto un 21enne albanese, in Italia con visto turistico ed incensurato, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di pattuglia, nel transitare in via della Castellina, una pattuglia dell’Arma ha fermato un giovane straniero, poi identificato nel citato 21enne, che, mentre passeggiava a piedi, aveva tentato di defilarsi alla vista dei militari. Immediatamente sottoposto a controllo, il 21enne non ha saputo giustificare la propria presenza in città; procedendo ad una verifica più approfondita, i militari lo hanno pertanto sottoposto a perquisizione, rinvenendo 11 dosi di cocaina, del peso complessivo di poco più di 7 grammi e la somma in denaro di quasi 100,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto posto in sequestro.

Per il 21enne è scattato così l’arresto ed il trattenimento in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida, svoltasi sabato, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha deliberato per il giovane il divieto di dimora nella Provincia di Terni. Nel frattempo i Carabinieri hanno inoltrato alla Questura la richiesta per l’emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune nei confronti dello straniero.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.