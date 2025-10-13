Terni arrestato albanese per spaccio

Si tratta di un 23enne incensurato in Italia con visto turistico

Nel primo pomeriggio di venerdì scorso i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Terni hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 23enne albanese incensurato, in Italia da alcuni giorni con visto turistico. Il giovane, controllato alla guida di un’utilitaria a noleggio in via Campomicciolo, ha destato immediatamente sospetto negli operanti per il suo atteggiamento insofferente e sfuggente: sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, occultate all’interno di un pacchetto di sigarette e della chiave di un monolocale di un agriturismo ternano, dove soggiornava da alcuni giorni: estendendo la perquisizione alla dimora, i militari hanno rinvenuto ulteriori 21 dosi di cocaina, custodite all’interno di un barattolo di vetro occultato sotto il materasso ed un “sasso” della medesima sostanza, del peso di circa 71 grammi, nascosto in una confezione di riso nella credenza.

La droga complessivamente rinvenuta, oltre 84 grammi di cocaina, è stata sottoposta a sequestro ed il giovane albanese è stato tratto in arresto. Dopo una notte in camera di sicurezza, sabato si è svolta l’udienza di convalida per direttissima, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti del 23enne la custodia cautelare in carcere. Su richiesta dell’Arma, il Questore di Terni ha altresì emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno per tre anni nel capoluogo.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.