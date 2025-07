Terni, arrestato 46enne per tentata rapina

Nella tarda serata di lunedì scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 46enne ternano per tentata rapina.

Intorno alle 22 alla Centrale Operativa di Terni è giunta una richiesta d’intervento da parte di personale in servizio di vigilanza presso l’AST dove, poco prima, all’interno del parcheggio dello stabilimento, le guardie giurate avevano sorpreso un uomo che stava tentando di impossessarsi della bicicletta di un operaio: vistosi scoperto, l’uomo aveva abbandonato il velocipede e, dopo aver spintonato un vigilante, si era dato alla fuga a piedi. La pattuglia intervenuta, ricevuta la descrizione dell’individuo, lo ha intercettato poco dopo in viale Brin, bloccandolo. Ricostruita la vicenda, il 46enne, gravato da precedenti penali e dall’Avviso Orale del Questore, è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima, svoltosi ieri, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la liberazione in attesa del giudizio.

Il procedimento è tuttora pendente e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.