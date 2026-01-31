Terni: arrestato 43enne straniero per maltrattamenti e lesione personale

Giovedì scorso i Carabinieri della Stazione di Terni, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Terni, un cittadino nigeriano 43enne, da tempo residente in città, ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesione personale nei confronti della moglie connazionale 39enne.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una speditiva attività d’indagine avviata dopo la denuncia che la donna aveva presentato ai Carabinieri, raccontando una serie di episodi di cui era stata vittima da febbraio del 2023: gli accertamenti svolti hanno permesso di ricostruire un grave quadro di vessazioni e minacce, con episodi spesso avvenuti anche alla presenza dei figli minori della coppia. La situazione è ulteriormente degenerata nella mattinata del 28 gennaio scorso quando l’uomo, al culmine di una violenta aggressione, ha colpito la donna con schiaffi e pugni al volto, cagionandole lesioni giudicate guaribili in 15 giorni dai sanitari dell’Ospedale “Santa Maria”.

L’immediata attivazione delle procedure d’urgenza del “Codice rosso” ed il costante coordinamento con l’Autorità Giudiziaria hanno consentito alla Procura ternana di richiedere, a tutela della vittima e dei minori conviventi, una misura cautelare a carico dell’uomo, non sulla base di prove ma solo di indizi di colpevolezza, ritenuti gravi dal giudice che ha applicato la misura.

Nella mattinata di giovedì, dopo serrate ricerche, il 43enne è stato rintracciato ed arrestato dai militari e tradotto presso la Casa Circondariale di Voc. Sabbione.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.