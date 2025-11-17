I quattro sono cittadini georgiani di età compresa tra i 28 e i 61 anni

Venerdì pomeriggio i Carabinieri del Norm della Compagnia di Amelia, in collaborazione con i colleghi del Norm della Compagnia di Terni, hanno tratto in arresto quattro cittadini georgiani, di età compresa tra 28 e 61 anni, senza fissa dimora, ritenuti responsabili di una serie di furti perpetrati ai danni di diversi esercizi commerciali di Narni e del capoluogo.

I quattro, tre dei quali giunti in Italia da poche settimane con visto turistico, sono stati fermati a bordo di un’autovettura, poi risultata noleggiata a Caserta, mentre si trovavano in sosta nel parcheggio di un supermercato ubicato in via Romagna a Terni. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, nella loro disponibilità i militari hanno rinvenuto numerosi generi alimentari, prodotti per l’igiene e capi di abbigliamento che sono apparsi immediatamente sospetti, di cui gli stranieri non sono stati in grado di produrre alcuna ricevuta di pagamento. I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che, dalla tarda mattinata, i quattro avevano messo a segno numerosi furti, dapprima presso un supermercato di Narni-Scalo e poi in danno di quattro esercizi ubicati all’interno del centro commerciale Cospea di Terni. La refurtiva, di valore complessivo superiore ai 3.000,00 €, è stata interamente recuperata e restituita agli esercenti. Per i quattro è così scattato l’arresto per furto aggravato continuato in concorso; dopo una notte trascorsa presso la Casa Circondariale di Terni, sabato mattina si è svolta l’udienza per direttissima, all’esito della quale il Giudice ha disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni; per gli stranieri è stata altresì avviata la procedura amministrativa per l’irrogazione da parte del Questore del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.