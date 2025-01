Terni, alla Pigiama Run vince la solidarietà: il bando Lilt per sostenere le famiglie di bambini oncologici

Il grande cuore dei ternani è stato il protagonista anche dell’edizione 2024 della Pigiama Run, la corsa/camminata in pigiama promossa dalla Lilt per raccogliere fondi e sostenere le famiglie con bambini oncologici della provincia di Terni.

Lilt Terni ha pubblicato il nuovo bando per poter partecipare all’assegnazione dei fondi.

“Sono molto contenta che anche quest’anno ci sia la possibilità di fare il bando e di poter offrire un sussidio alle famiglie che hanno bisogno – dice Luigia Chirico, presidente di Lilt Terni. Ringrazio i cittadini di Terni e la Fondazione Carit per aver permesso tutto ciò. Chiedo a coloro che leggeranno questo bando, se conoscono famiglie che hanno questa problematica, di informarle per farle partecipare. A Terni purtroppo ci sono tanti casi di neoplasie infantili ma non sempre per famiglie, già colpite da un grande dolore, è facile informarsi e chiedere aiuto a chi può darlo”