Terni, al via la 39esima edizione della corsa della Befana

Come di consueto, torna il primo appuntamento podistico del nuovo anno

Venerdì 6 gennaio torna il primo appuntamento podistico del nuovo anno, giunto ormai alla 39 a edizione: la Corsa della Befana, gara non competitiva che si svolgerà Terni, da Piazza Europa, lungo due tracciati di 5 e 10km che si snodano lungo le vie del centro. La partenza è fissara alle ore 10.

Alla manifestazione di carattere ludico-motorio possono partecipare i podisti e i camminatori, ma grande attenzione sarà data alla presenza dei bambini che, alle ore 11, gareggeranno con la Befana in persona, in un mini-percorso in zona arrivo dove tutti potranno godere delle straordinarie animazioni del gruppo “Metamorfosi”. Non mancherà, anche quest’anno, l’elezione di Miss Befana, la Befana più originale votata da un’apposita giuria.

La Corsa della Befana è un’occasione di festa e di amicizia che lascia a casa, per una volta, la competizione vera e propria, e propone una mattinata all’insegna dello sport per stare insieme e smaltire gli stravizi delle tavolate natalizie. La manifestazione è la prima del concorso “Corrinsieme” della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Per tutti) e sarà seguita da un calendario ricco di iniziative dedicate allo sport per tutti.

Durante lo svolgimento della manifestazione è stata disposta la chiusura al traffico dalle 10 alle 11:30 e comunque fino alla conclusione della manifestazione lungo tutto il percorso.

Si ringraziano la Croce Rossa di Terni che assicurerà il servizio sanitario, la Polizia Municipale i volontari dell’Amatori Podistica Terni.

Per partecipare alla Corsa della Befana è possibile iscriversi presso la sede dell’Amatori Podistica in Via Medici 40 a Terni o la mattina della gara stessa.