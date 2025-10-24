Terni, al Cospea Village sarà inaugurata la Palestra LevelFit

Questa nuova apertura aumenta e differenzia la proposta del centro commerciale ternano. Il taglio del nastro al primo piano della galleria commerciale sabato 25 ottobre alle 17

Il Cospea Village di Terni aumenta e differenzia la sua proposta e dà spazio allo sport e al benessere con l’apertura della Palestra LevelFit. “Un traguardo molto atteso e desiderato – commentano dalla direzione del centro commerciale ternano – che completa l’offerta della nostra struttura e propone un nuovo servizio alla clientela”. L’inaugurazione ufficiale sarà sabato 25 ottobre alle 17 alla presenza dei gestori della palestra e della direzione del centro commerciale. La palestra LevelFit, che si trova al primo piano della galleria commerciale, si va ad aggiungere ai tanti servizi e attività già presenti al Cospea Village, pronto ad accogliere a breve una nuova apertura.