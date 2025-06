Era stata segnalata una lite in famiglia in un’abitazione del centro storico

l personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 1 1 2, è intervenuto presso un’abitazione nel centro storico perugino, dove era stata segnalata una lite in famiglia, a seguito del quale ha denunciato una 39enne per i reati di tentata estorsione e percosse.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la vittima, la quale ha riferito che a seguito di una lite con la figlia, nell’ambito della quale si era rifiutata di darle del denaro, era stata percossa da quest’ultima.

La donna ha poi riferito che, nel contesto, la figlia le aveva sottratto il telefono cellulare chiedendole del denaro per ottenerne la restituzione.

Una volta acquisiti tutti gli elementi utili al rintraccio, gli agenti delle Volanti hanno localizzato la 39enne che, nella circostanza, è stata sorpresa mentre utilizzava il telefono sottratto poco prima.

La donna, in forte stato di agitazione, dopo aver riconsegnato il telefono agli agenti, è stata accompagnata in Questura per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stata denunciata per i reati di tentata estorsione e percosse.