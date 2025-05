Tenta di asportare capi di abbigliamento da un negozio: arrestato 43enne

Nel primo pomeriggio di domenica scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 43enne per tentato furto aggravato. A seguito di una segnalazione giunta al NUE 112, una pattuglia del Servizio di Pronto Intervento è intervenuta presso il centro commerciale della zona di Maratta Bassa dove, poco prima, un uomo sospetto era stato fermato dagli addetti alla vigilanza mentre usciva dal negozio. Dopo aver identificato il soggetto segnalato, risultato un 43enne ternano gravato da precedenti, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale del medesimo, rinvenendo, all’interno del suo zaino, alcuni capi di abbigliamento, in particolare pantaloni e magliette, cui erano state tolte le placche antitaccheggio, un coltello a serramanico, uno spadino ed una tenaglia ovvero gli arnesi verosimilmente utilizzati per rompere i citati dispositivi. Per il 42enne è così scattato l’arresto per tentato furto aggravato e la denuncia in s.l. per porto di oggetti atti ad offendere. La refurtiva, del valore di poco meno di 200,00 €, è stata restituita al negozio mentre gli arnesi rinvenuti sono stati sequestrati. Dopo una notte in camera di sicurezza, ieri mattina si è svolta l’udienza per direttissima, all’esito della quale, il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Terni, con permanenza notturna presso il domicilio dalle ore 21.00 alle ore 06.00.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.