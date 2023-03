Teatro, musica e vino nei borghi: va in scena ‘Sagrantino wine & performance’

La Strada del Sagrantino si fa “palcoscenico” di un nuovo programma di iniziative che coniuga performance d’autore per adulti e bambini, a degustazioni dei vini e itinerari enogastronomici tra i territori del pregiato vitigno autoctono.

Si arricchisce, così, con ‘Sagrantino wine & performance’, la proposta dell’associazione La Strada del Sagrantino che, per la prossima stagione primavera-estate, propone un nuovo format, in scena tra marzo e settembre, in prestigiose location o nelle aziende dei territori di Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo che hanno aderito all’iniziativa. Una rassegna ‘a tutto tondo’, pensata per tutti, che spazia dalla musica a performance teatrali, fino agli spettacoli per ragazzi, tenendo insieme l’arte e l’eccellenza enologica locale.

In cartellone ci sono 18 appuntamenti, di cui cinque fondono musica sperimentale, jazz fusion, musica elettronica, teatro e performance site specific, all’abbinamento dei vini del territorio, in diverse location suggestive. Gli altri 13 eventi si terranno in contesti naturali, tra cantine, frantoi e fattorie, con spettacoli teatrali e di figura per bambini e ragazzi (da 5 a 12 anni) accompagnati da una merenda di tipicità mentre ai genitori sono dedicate degustazioni guidate di vini e prodotti. Una nuova iniziativa per enoturisti e famiglie che consente di vivere un’esperienza culturale e scoprire la bellezza dei territori apprezzando anche le produzioni delle realtà vitivinicole e agroalimentari locali.

Si parte, con il primo appuntamento che abbina teatro contemporaneo alla degustazione di vini. Domenica 5 marzo alle 18, infatti, allo spazio Zut di Foligno si terrà lo spettacolo ‘Cani’ di Michele Bandini/Zoe che racconta uno spazio-luogo del quotidiano e del pensiero e gioca sul tentativo di una relazione impossibile, un monologo a due che ruota sulla necessità di sentirsi amati. Prima e dopo lo spettacolo si potranno degustare vini del territorio. Il costo complessivo è di 15 euro.