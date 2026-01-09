Teatro Lyrick Assisi, avviso pubblico per la gestione del bar

Servizio richiesto durante spettacoli ed eventi

Domande entro il 16 gennaio 2026

C’è tempo fino al 16 gennaio 2026 per partecipare alla manifestazione d’interesse promossa dal Comune di Assisi per la gestione del bar presso il Teatro comunale Lyrick. Il servizio è richiesto durante spettacoli ed eventi organizzati presso lo stesso, nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo del contratto fino a tutto il 2027. L’avviso è rivolto ad operatori economici, gestori di bar o attivi nel settore della ristorazione, iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività analoga a quella oggetto del bando, in possesso di tutti i requisiti necessari. L’introito annuale del bar è stimato in 30mila euro e il gestore dovrà corrispondere, mensilmente, al Comune di Assisi una quota pari al 10% dell’incasso effettivo per l’intero periodo di gestione del bar.

Gli operatori economici interessati a partecipare all’avviso, dovranno inviare apposita domanda compilando la documentazione necessaria, disponibile, insieme al bando, sul sito istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: https://www.comune.assisi.pg.it/novita/avvisi/novita_275.html

Le istanze vanno indirizzate al Comune di Assisi – Ufficio Gestione e Valorizzazione Patrimonio Culturale e Artistico e presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 16 gennaio 2026, a mezzo PEC all’indirizzo: comune.assisi@postacert.umbria.it

Le candidature pervenute verranno esaminate, attraverso un’apposita griglia di valutazione, tenendo conto dell’esperienza maturata nel settore bar-ristorazione, del minor impatto ambientale nelle dotazioni del servizio, della qualità del tipo di somministrazione e tipologia delle materie prime utilizzate, del listino prezzi, di elementi migliorati del servizio. La gestione del bar verrà quindi affidata al soggetto che otterrà il maggior punteggio complessivo.