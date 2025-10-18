Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, la Regione Umbria nomina i nuovi componenti

(aun) – Perugia, 17 ottobre 2025 – La Giunta regionale dell’Umbria ha ufficializzato la composizione del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, per promuovere collaborazione e confronto tra istituzioni e amministrazioni locali su iniziative dedicate ai giovani. La nomina dei membri segna l’inizio ufficiale dei lavori e ha individuato i dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili, scelti tra le diverse zone sociali della regione.

Il Tavolo sarà presieduto dall’assessore regionale alle Politiche giovanili, Fabio Barcaioli, che sottolinea l’importanza di questo organismo: “Il Tavolo sarà uno spazio di ascolto e di progettazione condivisa, dove idee e proposte dei Comuni potranno tradursi in azioni per i giovani. Puntiamo a rafforzare la partecipazione e a costruire strumenti efficaci per rispondere alle loro esigenze. L’Umbria non può lasciare andare i giovani”.

I membri del Tavolo sono i rappresentanti delle dodici zone sociali umbre. Tra gli assessori coinvolti figurano Letizia Guerri per Città di Castello, Costanza Spera per Perugia, Scilla Cavanna per Assisi, Alessia Marta per Todi, Anna Buso per Panicale, Maria Anna Stella per Norcia, Carlotta Colaiacovo per Gubbio, Alessandra Leoni per Foligno, Luigina Renzi per Spoleto, Sara Marcucci per Acquasparta, Silvia Tiberti per Narni ed Elisabetta Guidantoni per Monteleone d’Orvieto.

L’avvio dei lavori del Tavolo segna un passo significativo nel rafforzamento delle politiche giovanili in Umbria, garantendo coordinamento tra Regione e Comuni e favorendo iniziative mirate alla crescita e alla partecipazione attiva dei giovani nella vita della comunità.