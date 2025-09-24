Sarà discussa Consiglio Regionale la mozione di Nilo Arcudi per cancellare la manovra fiscale da 184 milioni di euro

Sarà discussa domani in Consiglio Regionale la mozione di Nilo Arcudi (Gruppo Umbria Civica) per cancellare la manovra fiscale da 184 milioni di euro. La mozione smonta la narrazione di un’emergenza sanitaria, evidenziando come la Corte dei Conti abbia ridimensionato il presunto “scostamento” da 243 milioni a un disavanzo reale di soli 34,2 milioni di euro. A questo si aggiungono i bilanci consolidati della Regione, in attivo per 61 milioni nel 2023 e 57 milioni nel 2024.

​I numeri smentiscono la propaganda della Giunta

dichiara Nilo Arcudi.

Mentre i bilanci consolidati regionali chiudevano con un attivo significativo, si spaventavano gli umbri con un finto buco del bilancio sanitario, usando dati che la stessa Corte ha definito ‘incongruenti’. Hanno imposto una stangata ingiusta basandosi su dati non veritieri. È un’operazione politicamente gravissima che ha leso la fiducia dei cittadini

​La mozione impegna la Giunta a tre azioni urgenti:

​- Presentare una nuova manovra per azzerare gli aumenti di IRPEF e IRAP.

​- Riferire in Consiglio sulle misure per ristabilire la fiducia nelle istituzioni.

​- Avviare una revisione delle procedure di affidamento delle consulenze esterne.

​Domani chiederemo conto di questa operazione

conclude Arcudi.