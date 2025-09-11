“T’arcordi”: il centro storico di Umbertide si prepara a una serata speciale tra memoria e amicizia

Un tuffo nel passato, per ritrovarsi insieme in un luogo del cuore e rivivere i ricordi di momenti che non torneranno, ma che restano impressi nella memoria collettiva. È questo lo spirito dell’iniziativa “T’arcordi”, nata da un’idea della Dottoressa Linda Betti e organizzata dall’associazione dei commercianti del centro storico “Don Chisciotte”, con il patrocinio del Comune di Umbertide.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 settembre a partire dalle ore 20:00, quando il centro storico di Umbertide tornerà ad accogliere una vera e propria rimpatriata: un’occasione unica per rivedersi, riconoscersi e riabbracciarsi dopo tanto tempo.

Protagonisti saranno coloro che sono nati e cresciuti nel cuore di Umbertide, tra i vicoli e le piazzette, all’ombra della Rocca, dove da bambini giocavano e costruivano ricordi che ancora oggi rappresentano parte della loro identità.

L’associazione “Don Chisciotte” ha lavorato nelle scorse settimane per contattare e ritrovare tantissime persone, che hanno accolto con entusiasmo l’invito e che non vedono l’ora di ritrovarsi. Una serata che sarà soprattutto un viaggio nella memoria, fatto di sorrisi, chiacchiere e ricordi condivisi, a testimonianza del legame profondo che unisce la comunità umbertidese al suo centro storico.