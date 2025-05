Tappa umbra per il nuovo tour di Angelo Pintus

Appuntamento il prossimo 26 gennaio al PalaBarton Energy con “Nabana”

Passa per Perugia “Nabana”, il nuovo spettacolo di uno dei comedian più amati dal grande pubblico, Angelo Pintus e, nell’ambito del tour che porterà l’artista triestino nei maggiori palasport di Italia, il 23 gennaio 2026, sarà in scena al PalaBarton Energy. Un evento in cartellone per la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, per l’occasione in collaborazione con il Comune di Perugia.

«È sempre un piacere per la nostra città accogliere artisti del calibro di Angelo Pintus, che con il suo talento coinvolge ed entusiasma il grande pubblico – le parole di Fabrizio Croce, assessore al Turismo – Questo appuntamento conferma la qualità della collaborazione con organizzatori con cui da tempo abbiamo instaurato un dialogo aperto e positivo, nell’ottica di arricchire l’offerta culturale di Perugia».

Pintus è un comico italiano, classe 1975, nato a Trieste, molto conosciuto per il suo stile di umorismo energico e per le sue performance esilaranti. Ha guadagnato una grande popolarità grazie ai suoi spettacoli teatrali, poi trasmessi da tv e piattaforme e alla sua partecipazione a programmi televisivi di successo. Angelo Pintus è un comico che ha saputo costruire una carriera solida nel panorama della comicità italiana, conquistando il pubblico teatrale con il suo carisma, la sua simpatia e il suo talento indiscusso nell’improvvisare ed intrattenere.

Informazioni e prevendite sul sito www.meaconcerti.it