Tajani a Terni per parlare della Ast. “L’acciaio è un settore fondamentale per la nostra politica nazionale”

Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani a Terni per parlare e discutere della delicata situazione della Ast. L’eurodeputato ha voluto essere prensente nella città umbra per presentare pubblicamente le proposte del partito per il rilancio del comparto, profondamente in difficoltà. Tajani ha sottolineato come

“l’acciaio è un settore fondamentale per la nostra politica nazionale. Oggi presentiamo un piano d’azione per questo settore che prevede innanzitutto la realizzazione di un tavolo dove ci si possa confrontare con il Governo per vedere quale deve essere la strategia per il Paese”.

L’eurodeputato ha prima partecipato ad un confronto organizzato dalle segreterie locali dei metalmeccanici con i parlamentari dei vari schieramenti sulla situazione dell’Ast, poi ha tenuto una conferenza stampa nella sede della Provincia. Con lui anche i deputati azzurri Giorgio Mulè e Raffaele Nevi. Tajani ha spiegato che il piano per l’acciaio è