Sviluppumbria, l’AU Michela Sciurpa chiude il mandato: “Da Agenzia in crisi a realtà flessibile ed efficiente”

Bilanci sempre in utile, imprese supportate, famiglie aiutate: presentato il “bilancio sociale e relazione di sostenibilità 2024” – La presidente della Regione Stefania Proietti ha annunciato il nuovo amministratore unico, il professore Luca Ferrucci

“Cinque anni fa, nel luglio 2020, ho assunto il ruolo di Amministratore Unico di Sviluppumbria in un momento tra i più complessi della recente storia economica e sociale, nel pieno della pandemia da Covid-19. In quel contesto, l’Agenzia regionale per lo sviluppo economico registrava una semestrale in perdita di circa 800.000 euro. Grazie a un’azione tempestiva e determinata, in soli tre mesi il bilancio 2020 è stato riportato in pareggio, segnando l’inizio di un percorso virtuoso che si è confermato per l’intera durata del mandato: per cinque esercizi consecutivi Sviluppumbria ha chiuso i bilanci in utile, culminando nel 2024 con un valore della produzione pari a € 10.442.031”. Riassume così Michela Sciurpa i suoi anni di mandato da amministratore unico dell’Agenzia regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria in occasione della presentazione del “bilancio sociale e relazione di sostenibilità 2024” di Sviluppumbria tenutasi a Palazzo Donini, a Perugia. Un appuntamento che si è aperto con i saluti istituzionali della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e chiuso con l’intervento dell’assessore allo sviluppo economico, Francesco De Rebotti. Coordinata da Giovanni Parapini, Direttore Rai Umbria, la presentazione si è tenuta subito dopo l’assemblea dei soci che all’unanimità ha approvato il bilancio.

“Come ho avuto modo di dire in assemblea – ha detto la presidente Proietti – la dottoressa Sciurpa ha dato un’impronta significativa a questa nostra leva di sviluppo per l’Umbria, e per questo le siamo grati. Le riconosciamo anche il merito della valorizzazione del personale – quindi del capitale umano – che costituisce una risorsa preziosa all’interno di questa straordinaria società. Insieme all’assessore delegato De Rebotti, la ringraziamo a nome dell’intera Giunta regionale. Questa è anche l’occasione per annunciare il passaggio di testimone al professor Luca Ferrucci, docente di Sviluppo delle imprese all’Università degli Studi di Perugia, figura ben nota sia in ambito accademico che imprenditoriale, votato all’unanimità dall’assemblea dei soci. Auspichiamo che Sviluppumbria continui a rappresentare quella visione di Umbria che i padri fondatori ci hanno affidato, una visione che, insieme ai soci, intendiamo portare avanti per sostenere lo sviluppo, l’innovazione, la ricerca e la sostenibilità delle imprese. Un ringraziamento particolare va ai soci, in particolare alle due Province di Perugia e Terni: l’Umbria è unica e ha bisogno del contributo di tutti i suoi territori. Grazie, dunque, per questo percorso di grande coesione. Un grazie anche agli altri soci, tra cui la Camera di Commercio dell’Umbria, che rappresenta per noi una leva fondamentale per mantenere un contatto costante con il tessuto imprenditoriale regionale”.

Sciurpa: ora struttura solida e dinamica. “Nel corso del quinquennio Sviluppumbria è diventata il braccio operativo della Regione Umbria – ha evidenziato Sciurpa – rafforzando il proprio ruolo strategico in ambiti chiave come innovazione, internazionalizzazione, promozione turistica, sostegno alle famiglie e gestione del patrimonio regionale. I progetti gestiti sono passati da 3 (nel 2020) a 52 nel 2023 e 2024, con un incremento rilevante sia in termini quantitativi che qualitativi”. A questo punto Sciurpa ha annunciato che “il presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, in data 7 maggio ha deliberato la volontà di revocare la procedura di dismissione, in qualità di socio, da Sviluppumbria Spa in quanto considera l’Agenzia un importante strumento di sviluppo del territorio. Da Agenzia in crisi, Sviluppumbria si presenta quindi oggi come una public innovation agency moderna, flessibile, efficiente, inclusiva e connessa con il territorio e le imprese, pienamente in linea con le priorità regionali, nazionali ed europee. Concludo questo mandato con orgoglio per quanto realizzato e con la consapevolezza di lasciare una struttura solida, dinamica e pronta ad affrontare le sfide del futuro”.

L’attività in numeri. A presentare nel dettaglio i numeri e, dunque, l’attività 2024 dell’Agenzia, sono stati Mauro Marini, responsabile di funzione attività operative, e Fausto Broccoletti, responsabile di funzione tecnico amministrativa, i quali hanno evidenziato i traguardi più significativi, così riassumibili. Rilancio delle politiche per le imprese: con bandi dedicati alla ricerca, sviluppo, innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione, Sviluppumbria ha gestito contributi per oltre 83 milioni di euro a favore di 2.066 imprese umbre nel 2024. Sostegno alle famiglie umbre: borse di studio, voucher per sport e servizi educativi, incentivi alla natalità e al lavoro femminile. Nel solo 2024 sono state gestite oltre 50.000 domande per un totale di circa 13,7 milioni di euro di contributi. Valorizzazione del territorio: promozione turistica integrata, gestione degli eventi culturali (UmbriaLibri, Umbria Cinema Festival), riqualificazione del patrimonio immobiliare. Gestione strategica delle partecipate: completato il processo di razionalizzazione, sono state dismesse partecipazioni non strategiche e mantenute solo quelle funzionali agli obiettivi di sviluppo regionale (SASE, Umbriafiere, 3A-PTA, Gepafin, Quadrilatero). Impatto sociale certificato: ogni euro investito dalla Regione tramite Sviluppumbria genera un ritorno sociale (SROI) di 9 euro, come calcolato dall’Università di Perugia. Innovazione organizzativa: è stato adottato un modello flessibile, orientato al lavoro per progetti, e sviluppato un forte investimento in capitale umano e benessere aziendale, culminato nell’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022. Cooperazione interregionale: è stato inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa con le agenzie di sviluppo del Centro Italia (Lazio Innova, Sviluppo Toscana, Marche Innovazione e Agenzia Regionale Abruzzese per l’Innovazione), finalizzato a condividere esperienze, rafforzare il coordinamento strategico, sviluppare progettualità comuni e attrarre investimenti nei territori coinvolti. Un passo importante verso un modello di cooperazione sovraregionale fondato sull’innovazione, la competitività e la valorizzazione delle vocazioni produttive locali.