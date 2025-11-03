Successo per Umbria Fashion: Alice Paparelli vince il ‘Contest giovani fashion designer’

La terza edizione ha portato nel cuore di Perugia oltre 40 eventi e 45 ospiti internazionali – La presidente di UF, Laura Cartocci: “La soddisfazione di vedere i giovani e le loro emozioni mi fa aprire il cuore e continuare a lavorare per la quarta edizione”

Si è chiusa con successo la terza edizione di Umbria Fashion che ha portato nella Sala dei Notari, nel cuore della città di Perugia, moda, arte e solidarietà. Oltre 40 gli eventi, tra talk, contest, fashion show, premiazioni e storie di successo, e 45 gli ospiti internazionali che in due giorni hanno animato la manifestazione ideata da Laura Cartocci, founder e presidente di Umbria Fashion.

Grande spazio ai giovani talenti e alla loro creatività tra sfilate di abiti originali, balli, musica e canto, accanto al momento più atteso, la proclamazione del vincitore del contest ‘Giovani fashion designer 2025’: è stata Alice Paparelli a conquistare il primo premio con il suo capo ispirato al cachemire, seguita da Giulia Brunetti e Maria Chiara Tenda. La promettente stilista ha ricevuto un trofeo realizzato dall’artista umbro Roberto Domiziani e la possibilità di intraprendere un tirocinio di tre mesi nell’azienda Cardinalini & C. Spa di Acquasparta, la partecipazione al backstage del fashion show di Luisa Spagnoli e Vivetta Ponti durante la Milano Fashion Week 2026, un tour nell’azienda Monnalisa di Arezzo e nella Cardinalini & C. Spa e un fashion show dedicato durante Umbria Fashion 2026. Per tutti i cinque finalisti, inoltre, un nuovo premio, una targa in memoria del giovane Fulvio Bizzarri, scomparso prematuramente. Premiato anche l’Istituto professionale ‘Orfini’ di Foligno, vincitore del contest riservato alle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo moda dell’Umbria, che hanno portato in passerella, ciascuna, un abito ispirato alla ceramica umbra. Oltre al cachemire e alla ceramica, anche un altro materiale, l’acciaio, ha ispirato le creazioni sartoriali proposte in passerella, in questo caso quelle degli studenti del Nuovo Istituto Design di Perugia, per cui ha vinto Ylenia Mastrucci. La terza edizione di Umbria Fashion è stata arricchita dalla presenza dell’ex modello, oggi attore e conduttore televisivo di successo, Paolo Conticini, testimonial di UF 2025, che è stato nominato Cavaliere di Un’idea per la vita onlus, diventando ambasciatore dell’associazione presieduta da Laura Cartocci, impegnata in progetti benefici sul territorio con l’obiettivo di diffondere il valore della prevenzione in ambito oncologico femminile.

Tra gli ospiti, è intervenuto anche l’imprenditore Mario Filippi Coccetta, ceo della Fabiana Filippi, raccontando la sua storia di successo che ha avuto inizio nel 1985 a Giano dell’Umbria. Oggi la Fabiana Filippi Spa è attiva nella produzione e distribuzione di collezioni di abbigliamento di alta qualità realizzate con tessuti e fibre nobili, occupando circa 200 dipendenti ed estendendo la sua presenza in oltre 60 Paesi nel mondo, posizionandosi nel segmento del lusso. L’imprenditore ha esortato i giovani ad accrescere le proprie competenze, rendendosi disponibile anche ad ‘aprire le porte’ della sua azienda. Presenti, poi, il make-up artist internazionale Fausto Cavaleri e Marius Hordijk, direttore e co-fondatore di TheCube Archive, protagonisti nei talk che hanno preceduto lo spettacolare fashion show di La Riviera Atelier, Ecipa e Badiali.

La presidente di UF, Laura Cartocci, ha espresso “tanta soddisfazione perché la manifestazione sta crescendo. Lo si vede da quanti sono venuti a trovarci e dagli ospiti di fama internazionale che hanno accettato il nostro invito. Ringrazio tutto il mio staff perché senza di loro non sarebbe possibile portare avanti una manifestazione di questa portata, siamo una squadra che si sta consolidando. La fatica è tanta ma la soddisfazione di vedere i giovani e le loro emozioni mi fa aprire il cuore e continuare a lavorare per la quarta edizione”.