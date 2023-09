Successo a Todi per la nona tappa di Media Valle TOUR

Il sindaco Antonino Ruggiano: “Un progetto che stiamo portando avanti con convinzione visto che sposa l’idea che abbiamo di città turistica, ampliando l’offerta storica e monumentale con quella ambientale

Arte, storia, natura, paesaggio e gastronomia: in linea con il claim di Media Valle TOUR – arT fOod toURism, il progetto di promozione territoriale di cui il Comune di Todi è capofila, il territorio tuderte è stato protagonista, sabato 9 e domenica 10 settembre, di una due giorni ricca di iniziative volte alla fruizione della bellezza della città e del suo circondario.

Due le passeggiate, una in e-bike, sabato, lungo il Sentiero del Furioso, e l’altra a piedi, domenica, lungo l’antica Via Amerina, entrambe organizzate dal Comune e affollate di partecipanti, molti dei quali turisti in vacanza in Umbria.

Due contesti diversi, dalle parti opposte del colle, per dare prova della straordinaria offerta ambientale e paesaggistica di un comprensorio punteggiato da borghi, torri, castelli collegati da una rete sentieristica che ne permette l’esplorazione a piedi, in bicicletta e a cavallo, con un impegno modulabile a seconda delle diverse esigenze.

Tappe qualificanti lungo questi percorsi sono state le soste all’azienda agricola ‘Il Passo della Palomba’, dove si è potuta apprezzare l’eccellenza della produzione olearia locale, e l’agriturismo ‘Il Merollo’ di Pesciano, protagonista di un pranzo interamente a base di erbe spontanee. Momenti per rinfrancarsi, certo, ma anche per accrescere la conoscenza dei luoghi e la consapevolezza agroalimentare.

Hanno completato la proposta Media Valle TOUR a Todi un trekking urbano, tra arte antica e contemporanea all’interno delle mure urbiche della città, e un laboratorio ludico-didattico per bambini svoltosi all’interno del parco della Rocca a contatto con le sculture monumentali di Beverly Pepper, entrambi anche in questo caso molto partecipati.