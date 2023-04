Studi di genere e autodeterminazione al Post Mosernissimo

Il Festival Speak Up continua l’11 aprile al Cinema Post Modernissimo con un dibattito su studi di genere e diritti

Speak Up! Nasce per essere lo strumento delle e dei giovani Umbri per alzare la voce, parlare di temi cruciali per la nostra generazione, farlo a partire dalla cultura intesa nel suo senso più ampio, dando finalmente modo a tutte e tutti di trovare uno spazio di confronto negli spazi cittadini; per questo, in una regione e una città che dall’inizio dei rispettivi mandati amministrativi promuovono politiche e interventi di arretramento rispetto alla condizione delle donne, abbiamo ritenuto fondamentale dedicare uno dei momenti centrali del Festival alle questioni di genere.

Dalla sociologia della violenza alla sociolinguistica, passando per la filologia e l’area giuridica, quanto lo studio delle discriminazioni e della loro rappresentazione ha inciso e sta incidendo nel percorso verso la piena autodeterminazione della donna?

Ne discuteremo con le nostre ospiti, interrogandoci su come gli studi di genere impattino sull’emancipazione e il percorso verso la piena autodeterminazione.

L’evento “Studi di genere e autodeterminazione” vedrà come ospiti le Professoresse Stefania Scaglione, Sociolinguista e docente associata presso l’Università per Stranieri di Perugia e Silvia Fornari, docente associata in Sociologia e presidente del CUG dell’Università degli Studi di Perugia, l’avvocata Maurita Lombardi, presidente di “Libera… Mente Donna ETS” e Elena Giovagnoli, Dottoressa in Filologia Moderna, studiosa di sport e genere.