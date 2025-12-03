Stroncone, il Comune pianta lecci per celebrare i nuovi nati del 2025

Sono 29 i bambini e le bambine nate fino ad ora nel corso del 2025. Stroncone. Di questi 14 sono maschi, il resto femmine. Per celebrare le nuove nascite l’amministrazione comunale ha ideato un’iniziativa che punta a unire insieme i valori della vita e quelli dell’amore per la natura. Per ogni bambino nato quest’anno infatti il Comune ha piantato un albero, un giovane leccio, simbolo di vita e appartenenza. La piantumazione è avvenuta al “Bosco dei Neo-residenti 2025”, a vocabolo Piane, il 21 novembre scorso, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi.

– dice il Comune spiegando la scelta del tipo di albero –

è una quercia sempreverde tipica della macchia mediterranea, nota per la sua grande longevità e la chioma densa e globosa dal colore verde intenso, che può dare ombra e accoglienza in ogni stagione. Può raggiungere un’altezza di 20-30 metri e sviluppare un tronco robusto, fino a 2 metri di diametro. Le sue foglie sono coriacee, di forma variabile e mantengono il colore verde scuro anche in inverno, simbolo di forza e resistenza.​

L’albero resiste bene alla siccità e al vento, cresce anche su terreni poveri o collinari ed è apprezzato sia per il valore ambientale che per l’eleganza nel paesaggio urbano. E’ inoltre una pianta poco soggetta a malattie, rappresenta un rifugio importante per la fauna locale e contribuisce alla bellezza e alla biodiversità del territorio