Strage Bologna: la Provincia presente alle cerimonie di commemorazione

Presidente Presciutti: “Un dovere civico ed istituzionale esserci”

(Cittadino e Provincia) – Bologna, 2 agosto 2028 – La Provincia di Perugia, rappresentata dal presidente Massimiliano Presciutti e dal gonfalone dell’Ente, ha preso parte questa mattina a Bologna alle cerimonie commemorative in ricordo della strage del 2 agosto 1980.

“Finalmente dopo 45 anni – dichiara Presciutti – la giustizia ha condannato in via definitiva i colpevoli ed i mandanti della Strage di Bologna, riconoscendone la matrice neo-fascista. 85 morti e 200 feriti nella strage più atroce della storia repubblicana sono stati oggi come ogni anno da quel tremendo 2 agosto 1980, ricordati ed onorati. Un dovere civico ed istituzionale esserci, per non dimenticare e per riaffermare i valori fondanti della nostra democrazia, scolpiti nella nostra costituzione, nata dalla resistenza al nazi-fascismo.

E’ stato emozionante – riferisce Presciutti – partecipare al corteo fra due ali di folla, che in silenzio si è stretta alla città ed ai familiari delle vittime, in un lungo e commovente applauso che sembrava non finire mai”.