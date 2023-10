Strada Villanova, Peltristo: “I Comuni di Marsciano e Perugia metteranno in sicurezza la strada”

” Dalla prossima settimana partiranno finalmente i lavori per la messa in sicurezza della strada di Villanova”. Questo l’annuncio di Augusto Peltristo Capogruppo della Civica Piegaro e Portavoce del Comitato Pievaiola, che su richiesta dei cittadini di Villanova e dintorni si sono attivati immediatamente presso i Comuni di Marsciano e Perugia per segnalare le pessime condizioni della strada, problema che si trascina da anni. ” I Comuni – sottolinea il Comitato – hanno immediatamente risposto alla nostra sollecitazione e dalla prossima settimana, prima di tutto metteranno in sicurezza la strada”.

” Vogliamo ringraziare – aggiungono i consiglieri – anche i mezzi di comunicazione che hanno dato diffusione alla problematica, anche se continueremo a vigilare sulle sorti future della strada “.

” Siamo orgogliosi – conclude Peltristo – anche questa volta, di aver contribuito a migliorare la qualità della vita di tante persone “.