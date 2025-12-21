Strada dei Pini, interrogazione di Fare Perugia FI: “Servono interventi urgenti per la sicurezza”

Perugia – Il Capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia, Augusto Peltristo, ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione Comunale di Perugia per sollecitare un urgente intervento di manutenzione stradale in Strada dei Pini, nella frazione di Pila.

Peltristo ricorda come in data 20 luglio 2025, 24 agosto 2025 e 22 settembre 2025 siano state inoltrate agli uffici comunali competenti tre distinte segnalazioni e richieste di intervento riguardanti lo stato di grave degrado della carreggiata.

Ad oggi, tuttavia, nessun intervento risulta essere stato effettuato e non è pervenuta alcuna risposta ufficiale da parte dell’Amministrazione.

La Strada dei Pini rappresenta un importante asse viario di collegamento tra la S.P. 344 “Settevalli” e la S.P. 317, oltre a costituire un tratto fondamentale per la mobilità interna del territorio di Pila. La strada è quotidianamente percorsa da residenti, mezzi agricoli e veicoli di servizio, svolgendo un ruolo essenziale nel collegamento tra le zone rurali e i centri abitati.

Il manto stradale versa in condizioni critiche, con la presenza di buche profonde, avvallamenti e cedimenti del piano viabile che rendono difficoltoso e pericoloso il transito dei veicoli. Una situazione che rappresenta un serio rischio per la sicurezza stradale e per l’incolumità di automobilisti, ciclisti e pedoni.

Nell’interrogazione, il Capogruppo di Fare Perugia FI chiede all’Amministrazione Comunale:

se sia a conoscenza dello stato di degrado della Strada dei Pini in località Pila;

quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria siano stati programmati o previsti;

in quali tempi si intenda procedere al ripristino del manto stradale e alla messa in sicurezza della viabilità;

se vi sia l’intenzione di inserire la Strada dei Pini nel piano annuale degli interventi di manutenzione stradale per l’anno 2025.

«La sicurezza stradale resta una priorità da perseguire, soprattutto in tratti viari così importanti per la vita quotidiana dei cittadini e per il tessuto produttivo del territorio», sottolinea Peltristo, auspicando una risposta rapida e interventi concreti da parte dell’Amministrazione comunale.