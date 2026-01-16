Strada dei Loggi, lavori di ripavimentazione vie laterali

Partiranno lunedì prossimo gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale programmati dal Comune di Perugia per le vie che intersecano la strada dei Loggi. I lavori completeranno quelli effettuati da Umbra Acque nelle stesse vie. A fine anno l’amministrazione comunale ha inoltre approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica relativi anche al rifacimento della strada dei Loggi nei tratti in cui presenta dissesti

Gli uffici tecnici si stanno adoperando per portare a termine il progetto esecutivo

– dice al riguardo l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini –

un intervento importante, da più di 1,2 milioni, che si aggiungerà a quello eseguito da Umbra Acque e che nel giorno di pochi mesi contribuirà a risanare la viabilità della zona dei Loggi

Contemporaneamente, si procede con ulteriori interventi a Ponte San Giovanni.

In questi giorni

– aggiunge Zuccherini –

si sta lavorando in via Tevere e via del Pastificio. Nelle prossime settimane sarà interessata la seconda parte di via Manzoni e le rotatorie della stessa via, nonché quelle situate prima e dopo il ponte vecchio. Di tutti gli interventi si darà puntale comunicazione

         

