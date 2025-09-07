Codice rosso e trasporto all’ospedale di Perugia per una persona; altre due sono state portate all’ospedale di Città di Castello

Alle 11:30 circa i Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti per un incidente stradale tra due moto lungo la strada Apecchiese presso l’abitato di Varesina. Le due moto con 3 persone a bordo si sono scontrate frontalmente.

La più grave è stata trasportata da Nibbio in codice rosso all’ospedale di Perugia, mentre le altre due sono state portate all’ospedale di Città di Castello dal 118. Sul posto anche PS e polizia locale. La strada è stata chiusa per più di due ore.