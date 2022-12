Stop dell’Agcm agli aumenti in bolletta: soddisfazione di Adoc Umbria

L’autorità ha avviato un’istruttoria verso sette aziende di fornitura di energia elettrica

“Nella scia di tale provvedimento ci auguriamo che vengano rimborsati tutti coloro che hanno subito dei rincari ingiusti. Inoltre, auspichiamo che vengano compiuti altrettanti controlli e presi ulteriori provvedimenti per tutelare e difendere i diritti dei consumatori che sono quotidianamente in pericolo”. È quanto commenta l’Adoc (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori) Umbria in merito alla notizia che l’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha avviato un’istruttoria con consequenziali provvedimenti cautelari nei confronti di sette aziende di fornitura di energia elettrica e gas. Nello specifico si tratta di A2A, Acea, Edison, Enel, Engie, Eni e Hera.