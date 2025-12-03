Stefania Proietti: “Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento di grande dolore per la perdita di mamma Bruna”

Nota della Presidente della Regione Umbria

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha ringraziato con nota tutte le persone che hanno espresso vicinanza e affetto in occasione della scomparsa della sua mamma, avvenuta lunedì 1° dicembre.

“A nome mio e di tutta la mia famiglia, desidero esprimere la più sentita riconoscenza a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento di grande dolore per la perdita di mamma Bruna. Grazie con tutto il cuore a tutti coloro che ci hanno manifestato partecipazione e affetto in questi giorni con un pensiero, un messaggio, una presenza.

Siamo stati circondati da un affetto sconfinato, che ha lenito il dolore per il distacco terreno e ci fa annunciare che “forte come la morte è l’amore” e che il dono di sé per gli altri è speranza concreta per un domani migliore. Siamo grati a tutti, agli uomini e alle donne delle istituzioni, ai cittadini e alle cittadine delle nostre comunità, per lo straordinario affetto ricevuto che ci ha fatto sentire parte di una comunità che è una grande famiglia.

Il dolore per il distacco di una persona cara non conosce età, ma nel ricordo di mia madre voglio esprimere la vicinanza a tutti coloro che, nella nostra comunità regionale, devono affrontare ogni giorno e anche in giovane età, la malattia, la sofferenza: non lesineremo ogni nostro sforzo come comunità regionale e socio-sanitaria per alleviare, sollevare, curare, amare ogni nostra cittadina e cittadino“.