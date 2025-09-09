Star Cup 2025: 130 squadre, 7.000 partecipanti per il calcio a 5 degli oratori perugini

organizzato da SportLab in collaborazione con la Pastorale Giovanile di Perugia–Città della Pieve e il Coordinamento Oratori Perugini

Si è conclusa domenica al Centro sportivo di Santa Sabina l’edizione 2025 della Star Cup, il torneo di calcio a 5 degli oratori perugini, organizzato da SportLab in collaborazione con la Pastorale Giovanile di Perugia–Città della Pieve e il Coordinamento Oratori Perugini.



Un’edizione che ha fatto registrare numeri da record: 130 squadre suddivise tra Mini Cup, Youth Cup e Star Cup e, nel corso delle giornate, circa 7.000 persone tra ragazzi delle squadre, famiglie, amici e volontari hanno preso parte alla manifestazione, trasformando Santa Sabina in un grande villaggio dello sport, della fede e della comunità.



L’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Ad Limina – Sulle orme di Pietro”, ha alternato sfide sportive, momenti di riflessione, preghiera e condivisione, offrendo ai giovani un’occasione unica per crescere insieme e vivere appieno lo spirito degli oratori.



Ad arricchire la manifestazione, oltre alle competizioni, numerosi stand tematici dedicati al volontariato, alla solidarietà e alla spiritualità. Tra questi, particolarmente apprezzato quello della Caritas Diocesana, che ha promosso i valori della condivisione e del servizio agli altri.



La Star Cup non è solo sport, ma un’esperienza di crescita e comunità per i nostri ragazzi

dichiara Nicola Volpi, consigliere comunale di Perugia

Un ringraziamento speciale va a SportLab, alla Pastorale Giovanile e a tutti i volontari che con passione e dedizione hanno reso possibile questa manifestazione, che ogni anno diventa sempre più un punto di riferimento per la città



La Star Cup 2025 si conferma così uno degli eventi più significativi del territorio, capace di unire generazioni, parrocchie e famiglie attraverso il linguaggio universale dello sport e i valori della comunità.