Sport e beneficenza: a Paciano il karate incontra la solidarietà

Domenica l’Embukai della Scuola Kenkon Dojo a favore di “Azzurro per l’ospedale”. Sarà presentato il programma 2026 dell’associazione

(Cittadino e Provincia) – Paciano, 22 gennaio 2026 – Una mattinata dedicata al Goju-ryu Karate-do di Okinawa e un’occasione per raccogliere donazioni per Azzurro per L’Ospedale odv.

Giunto alla quinta edizione, è in programma per domenica 25 gennaio alle ore 10 nella palestra comunale di Paciano l’Embukai (dimostrazione) di inizio anno della Scuola di karate Kenkon Dojo, l’unica in Umbria ad essere riconosciuta dalla IOGKF, federazione internazionale (International Okinawa Goju-ryu Karate-do Federation) che cresce con l’intento di divulgare, proteggere e preservare il Goju-Ryu di Okinawa così come tramandato dal fondatore, Chojun Miyagi Sensei.

L’evento di domenica prossima avrà una doppia valenza, in quanto sarà anche un momento per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Azzurro per l’ospedale”.

“Azzurro per l’ospedale esprime gratitudine a Kenkon Dojo per la sensibilità e l’attenzione che indirettamente rivolge al miglioramento delle cure sanitarie – dichiara Presidente Chiara Maida Pagliaccia –. In particolare quest’anno, portando l’iniziativa a Paciano, permette ai volontari di Azzurro di far conoscere a quel territorio gli obiettivi che ha raggiunto in oltre vent’anni di attività. Sarà l’occasione anche per presentare il programma 2026, anno in cui finalmente saranno finiti i lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Castiglione del Lago ed Azzurro sarà attiva nella riapertura dei reparti, per renderli più confortevoli possibile. Sarà importante quindi la raccolta fondi per far fronte alle varie esigenze”.

“Siamo molto contenti che la disciplina del karate abbia preso piede a Paciano – commenta il sindaco Luca Dini -, nell’ambito di una serie di attività di promozione della attività fisica e del benessere psicofisico che stiamo implementando nel nostro piccolo borgo. E nello stesso tempo questa è una occasione per supportare Azzurro per l’ospedale che si adopera per un servizio socio-sanitario migliore. Uniamo il benessere, lo sport ad una attività benefica e questo ci riempie di orgoglio”.

La dimostrazione di domenica coinvolgerà tutti gli allievi della Scuola con una parte iniziale comune e diversi altri interventi riservati ai gruppi suddivisi per età ed esperienza che spazieranno tra junbi undo, ido/sonoba kihon, kata, bunkai, iakusoku kumite, hojo undo, irikumi e molti esercizi rivolti ai più piccoli allievi. Chiuderà l’Embukai Diego Pucci Sensei che offrirà un kata al pubblico presente.