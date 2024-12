Spoleto: giuramento di 426 Vice Ispettori della Polizia di Stato

Questa mattina, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto, gli Allievi Vice Ispettori del 17° Corso Allievi Vice Ispettori hanno terminato il periodo formativo, giurando fedeltà alla Repubblica alla presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, On. Emanuele Prisco, del il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Vittorio Pisani, del Prefetto della Provincia di Perugia, Armando Gradone, del Prefetto della Provincia di Terni, Antonietta Orlando, del Direttore dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, Dirigente Generale Tiziana Terribile, del il Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio, del Questore della Provincia di Terni, Luigi Mangino, del Presidente del Consiglio Comunale di Spoleto, Marco Trippetti, del Direttore dell’Istituto di formazione, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr.ssa Maria Teresa Panone, dell’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo, del Procuratore di Spoleto Claudio Cicchella e delle Autorità locali civili e militari.

Il percorso di formazione dei 426 Vice Ispettori è iniziato il 30 giugno 2023. I Vice Ispettori hanno seguito un percorso di profilo universitario con esami di diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo e criminologia e hanno studiato l’ordinamento e il regolamento della Polizia di Stato e le tecniche operative.

La giornata è iniziata con la deposizione di un omaggio floreale ai Caduti della Polizia di Stato e al monumento alla memoria dell’Assistente Capo Coordinatore Rolando Lanari, a cui è intitolato l’istituto, per poi proseguire nel piazzale d’Armi dell’Istituto per la cerimonia del Giuramento. All’evento hanno potuto assistere anche i familiari dei Vice Ispettori.

“Ai Vice Ispettori, che oggi hanno giurato fedeltà alla Repubblica, rinnovo i miei auguri più sinceri – ha detto il Sottosegretario Prisco – Siate fieri del vostro impegno e custodi dei valori della Costituzione e della nostra Nazione. Siate sempre al servizio dei cittadini con onore e dedizione. Vogliamo difendere e tutelare le Forze dell’Ordine e chiunque vesta una divisa: è un impegno appena confermato con il recente rinnovo del contratto del comparto Sicurezza e Difesa e con l’introduzione di importanti norme di tutela inserite nel DDL Sicurezza. La priorità è la sicurezza dei cittadini, come dimostrano i rinforzi che in questi giorni andranno sul territorio in supporto alle donne e gli uomini della Polizia di Stato già impegnati nelle nostre città”.

Il Capo della Polizia Pisani ha ricordato ai vice ispettori di essere “consapevoli che l’uniforme che indossate rappresenta per il cittadino lo Stato, a cui potersi rivolgere nel momento di bisogno. Da qui il vostro compito di essere sempre pronti, con senso di responsabilità, a garantire quei diritti e quelle libertà fondamentali che sono l’essenza vivente della nostra Costituzione repubblicana”

Il prefetto Pisani, nel rivolgere il suo saluto e ringraziamento alle famiglie dei giovani poliziotti, ha concluso il suo intervento sottolineando loro di dover essere “fieri della vostra scelta di legalità e di libertà: consapevoli che è una scelta di vita ma carica di valore inestimabile! Quello di sentirsi e di essere al servizio del cittadino”

La cerimonia è stata seguita in diretta streaming anche dall’istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno dove, in contemporanea, altri 559 Vice Ispettori del 17° Corso hanno giurato fedeltà alla Repubblica alla presenza del Vice Capo della Polizia con funzioni Vicarie Prefetto Carmine Belfiore.

Dopo il giuramento, i primi tre classificati nella graduatoria del corso dell’Istituto sono stati premiati dal Sottosegretario Prisco, dal Capo della Polizia Pisani, dal Questore della provincia di Perugia Sallustio e dal Presidente del Consiglio Comunale di Spoleto Trippetti.